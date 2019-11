Ung vendelbo: Jan Ø. er både mentor og rollemodel

BADMINTON:Hjørringenseren Victor Svendsen er i gang med sin fjerde sæson hos Vendsyssel Elite Badminton, og det er med afstand den mest travle og interessante hidtil.

Det er tilgangen af profiler som Jan Ø. Jørgensen, Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl samt en udvidelse af antallet af kampe i en ligamatch, der er årsagen.

- Det har været helt vildt positivt at få nogle stjernespillere ind på holdet. De kan dele ud af deres erfaringer til os yngre, og de er ret hurtigt gledet ind i gruppen. Jeg kender Jan fra tidligere, og han er både en god mentor og rollemodel for mig, siger Victor Svendsen.

- Samtidig er de nye spillere med til at skabe en større interesse om VEB (Vendsyssel Elite Badminton, red.), som igen giver bedre stemning omkring kampene, siger den 24-årige vendelbo.

Jan Ø. Jørgensen lærer fra sig i Vendsyssel Elite Badminton. Arkivfoto: Peter Broen

Victor Svendsen har været vant til blot at skulle spille singlekampe, men hidtil i denne sæson har han også været i aktion i herredouble. Med tre knusende sejre til følge.

- Jeg har spillet double igennem hele min ungdomstid, og jeg er faktisk tidligere U17-europamester i herredouble. Så det ligger lidt på rygraden, og samtidig er presset nok lidt mindre i de her doublekampe, fordi vi er to om ansvaret. Det gør det faktisk til nogle ret sjove opgør at være med i.

Det trækker dog tænder ud at skulle spille to kampe på højt niveau - indenfor de par timer en ligakamp varer.

Hårdere international modstand

- Der er ingen tvivl om, at det er fysisk hårdere i denne sæson, men jeg kan godt bruge den øgede kamptræning til noget. Individuelt spiller jeg godt nok kun single, men der er helt sikkert også nogle ting fra doublekampene i klubregi, som jeg kan bruge og overføre hertil.

Victor Svendsen har vundet to af sine tre singlekampe for VEB i sæsonen. Det enlige nederlag - til spanieren Luis Penalver - var en del af årsagen til sæsonens hidtil eneste nederlag - til Skælskør-Slagelse.

- Det nager mig lidt, fordi jeg plejer at slå ham, men omvendt er det en lang sæson, og man kan ikke være på 100 procent hele tiden. Jeg har i år taget et skridt op - i forhold til de internationale turneringer jeg deltager i - så modstanden er blevet hårdere. Det tror jeg vil gavne mig på sigt, og efter et lidt blandet efterår satser jeg stærkt på, at mit forår bliver bedre, fortæller den unge vendelbo, der aktuelt er nummer 54 på verdensranglisten.

Arkivfoto: Peter Broen

VEB har brug for at ramme deres topniveau som hold allerede tirsdag aften, når badmintonligaens nummer to tager til Aarhus for at møde rækkens treer fra Højbjerg.

- Det er en fuldstændig åben match. Næsten alle opgør ser på forhånd jævnbyrdige ud, så det bliver lidt af en gyser på en svær udebane, siger cheftræner Allan K. Nielsen.

Han må ikke løfte sløret for sin opstilling før tre timer før kampstart, men han kan råde over en skadesfri trup. Samtidig står det klart, at kinesisk-amerikanske Beiwen Zhang ikke kommer i aktion for VEB i denne sæson. Hun var ikke på holdkortet i de første tre spillerunder, og dermed er hun automatisk udelukket fra de resterende holdkampe.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært at få Beiwen med i år, fordi hun forbereder sig frem mod OL til sommer og derfor har mange turneringer på programmet. Det ændrer ikke på vores ambitioner om at nå DM-finalen, forklarer en afklaret Allan K. Nielsen.