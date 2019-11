Wessam elsker Hjørring: Min førsteprioritet er at blive

FODBOLD:AaB-lejesvenden Wessam Abou Ali blev matchvinder for Vendsyssel FF i lørdagens møde med Viborg FF, men alligevel har han formentlig spillet sin sidste kamp for vendelboerne.

Hans lejekontrakt udløber nemlig ved årsskiftet, og derefter skal han retur til AaB - medmindre klubberne bliver enige om, at den unge angriber har godt af et halvår mere med masser af spilletid i NordicBet Ligaen.

- Jeg har det sindssygt godt her. Jeg er kommet til at holde af mine holdkammerater, og jeg synes, holdet er pissegodt. Lige nu er min førsteprioritet af blive. Jeg får masser af ansvar og spilletid, og jeg føler, at jeg udvikler som menneske og fodboldspiller, sagde Wessam Abou Ali efter kampen, hvor han ramte et godt niveau.

- Men lige nu går jeg ud fra, at jeg skal tilbage til AaB og tage kampen op. Det føler jeg mig også rustet til. Men lige nu står jeg med en vemodig følelse, selvom det var en fed kamp på superliganiveau. Det kan være, at det var sidste gang, jeg spillede sammen med de her fantastiske gutter, sagde Wessam Abou Ali.

Sportschef Ole Nielsen ville efter kampen ikke tage stilling til en eventuel forlængelse af lejekontrakten.

- Wessam er en dygtig angriber, men nu skal vi tale med AaB og se, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan se, at Wessam har angriber-genet, og når han har været spilleklar, har han været vores førstevalg. Men hans efterår har ikke været kontinuerligt på grund af skader. Samtidig må vi erkende, at vores økonomiske formåen er begrænset. Derfor skal vi heller ikke på træningslejr til vinter, sagde Ole Nielsen.