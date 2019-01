Poul Jakobsens drænrør, som han står med et eksemplar af i hånden, har fået en ny chance for at bevise deres værd som skånsom kystsikring, men Skagenopfinderen er sammen med Kystdirektoratet udelukket fra et nyt forsøg syd for Skagen på grund af parternes mistro til hinanden. Arkivfoto: Thomas Hansen