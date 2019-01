I sommeren 2017 blev de første salgsvogne stillet op ud for fiskerhusene på Ørhagevej i Klitmøller, og derfor fik turister og fastboende mulighed for at købe sig en type mad, der egner sig til ”streetfood”-konceptet. Men det har vist sig, at der var brug for en ændring af regulativet. Arkivfoto: Peter Mørk