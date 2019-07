Kamma enten ligger eller sidder fastspændt hele tiden, efter hun ad flere omgange har fået foretaget amputationer. Pårørende frygter, at kommunen ikke gør, hvad de siger, de gør, og dermed ikke lever op til loven på området for fiksering med sele. De pårørende så hellere, at Kamma får en fast vagt i sårhelingsperioden. Det ville løse problemet. Privatfoto