Anders er forhenværende.... : Pludselig er dagen blevet mere stille

Arealerne umiddelbart øst for Hanstholm Havn er havnens nye udviklingsområde. Tilbage i 1990’erne var de i spil, da placeringen af Hanstholms nye rensningsanlæg skulle besluttes. Efter en hård debat blev anlægget lagt ”længst ude mod øst”. En beslutning Anders Andersen er glad for i dag netop med tanke for havnens udviklingsmuligheder. Foto: Peter Mørk