By fik foræret 16.500 træer: Borgere ser frem til mere natur

Malene og Morten Krabbe og børnene Andreas, William og Frederikke er glade for at få mere natur tæt på deres bopæl. Fremover kan børnene følge med i, hvordan det går med de træer, de selv har plantet - alle blev opfordret til at skrive navn på en plantepind og sætte den ved et af de træer, de selv plantede - som her Frederikke. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli