Claus' veganske is er en kæmpe succes: - Vi har svært ved at følge med

Claus Sørensen har netop udviklet en ny isvariant, der er inspireret af den kendte Eskimo-is. Det betyder, at isen indeholder solbær og chokolade. Den nye is vil blive solgt de kommende dage i Ismejeriet Thys egen bod i Nr. Vorupør - et sted som Claus Sørensen i øvrigt kalder et ”plantebaseret testcenter”. Foto: Peter Mørk