Henrik Bjørn Olsen er begyndt på en rundtur til forskellige turismeaktører i Thy for at danne sig et billede af, hvad de kan hver især. Hans opgave bliver herefter at se muligheder for at skabe nye events og produkter, der kan indgå i den fælles fortælling om Thys Vesterhavskyst (Cold Hawaii) og Nationalpark Thy. Foto: Peter Mørk