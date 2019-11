De ville betale ham for at gå: Fagforeningsmand fyret

THY-MORS:- Det var den grimmeste generalforsamling i hele mit liv!

Stærke ord, for pensioneret smed Finn Rahbek fra Nykøbing har uden tvivl været til mange af slagsen i sit lange arbejds- og fagforeningsliv.

Men omstændighederne omkring fyringen af hans gamle arbejdskammerat fra det daværende jernstøberi, Tommy Ahrensberg, som kasserer i Dansk Metal Thy-Mors overstiger for Finn Rahbek alt.

Den foregik på en ekstraordinær generalforsamling 13. november på Hotel Vildsund Strand med "Mistillid til kasseren" som eneste punkt på dagsordenen.

- Der var ingen kritik af Tommys arbejde. De ville bare af med manden. Formanden stillede sig op og sagde, at navngivne arbejdsgivere var utilfredse med Tommy. Jeg har selv været tillidsmand, og der var også arbejdsgivere, som ikke kunne lide mig i en grad, så jeg kunne have svært ved at finde arbejde bagefter, siger Finn Rahbek.

Intet måtte slippe ud

Han kritiserer lukketheden omkring sagen og generalforsamlingen.

- Alle blev tjekket på vej ind for at udelukke uvedkommende. Formanden indskærpede, at absolut intet måtte slippe ud til pressen, men jeg vil ikke holde mund. Specielt ikke, når vi medlemmer ikke kunne få en ordentlig begrundelse for fyringen, siger Finn Rahbek.

Det har ikke været muligt at træffe afdelingsformand Erik Bjerre Kristensen for at høre hans udlægning af sagen. Tommy Ahrensberg har været kasserer i afdelingen siden 2015, men han blev allerede i 2005 formand i den daværende Nykøbing-afdeling. Ved Thy-Mors fusionen i 2011 blev han næstformand og faglig sekretær, hvorefter han blev valgt til den lønnede kassererpost samtidig med, at han blandt andet varetog arbejdsskadesager for medlemmerne.

- Jeg er blevet stemt ud, og i min opsigelse har jeg en loyalitetsforpligtelse. Men jeg kan referere, at der fra talerstolen blev sagt, at man fremover i højere grad skulle være et serviceminded organ for virksomhederne mere end for medlemmerne. Det undrede mig meget. Som fagforeningsmand mener jeg, at jeg skal tjene medlemmerne, siger Tommy Ahrensberg.

Splittelse tværs over sundet

Også han savner konkrete begrundelser for, at han skulle stemmes ud. Men han peger også på en splittelse i bestyrelsen mellem de seks Thy-medlemmer og de tre fra Mors.

- Formanden har meldt ud, at han indgår i en Thyfraktion i bestyrelsen. Det ærgrer mig, for meningen med fusionen var at kunne lave en styrket fagforeningsmæssig indsats og ikke en splittelse. Jeg oplever, at han bruger Metal Thy-flertallet mod mig i denne sag, siger eks-kassereren.

Den 57-årige Tommy Ahrensberg, der bor i Mollerup, ved ikke, hvordan hans arbejdsfremtid ser ud. Forud for generalforsamlingen var der indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. oktober. Her forsøgte flertallet at få Ahrensberg til at gå frivilligt ved at lokke med en fratrædelsessum.

- Men det sagde jeg nej til, for det ville betyde, at jeg skulle fraskrive mig ret til at stille op til faglige poster i tre år, siger han.

Der er indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling 2. december, hvor der skal vælges ny kasserer.

- Og jeg vil ikke udelukke, at jeg stiller op, siger Tommy Ahrensberg.