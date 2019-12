Destination eller ej: Turistforening i Thy er klar

- Vi skal knokle for at få flere turister. Men vi skal ikke opfinde en hel masse. Vi har det, vi skal have, i Thy, siger Mai Manaa, som vi møder til en snak om turismefremtiden i Thy med Thy Turistforenings ligeledes nye formand, Rasmus Fejerskov. Turistforening har ansat Mai Manaa som ny turistchef, samtidig med, at Thisted er på vej ind i et nyt destinationssamarbejde.