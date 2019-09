Det rene Smovs på Gryde Torv: Restauratør vil servere for thyboer

Rasmus Bang Vognsen vil lægge sin tid med Kontra bag sig. Konceptet havde fået et præg af at være fisefornemt, og det var slet ikke Rasmus Vognsens ønske. Nu arbejder han hårdt på, at den nye restaurant får en mere folkelig og åben profil. Der vil også være mulighed for take-away på hverdage. Foto: Bo Lehm