Dialog og aftaler frem for sanktioner: Alle hjælpes efter reglerne

THISTED:- Jeg har en helt klar forventning om, at der har været forsøgt at skabe dialog og indgå aftaler, inden en sag ender med en sanktion.

Det siger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.

Det sker efter 3F har stillet spørgsmål ved kommunens håndtering af to sager. Den ene, hvor en 47-årig amatørfotograf dels mistede sine sygedagpenge, dels måtte afbryde et praktikforløb, som skulle afklare, om han kunne bestride et fleksjob. Den anden handler om, hvor tæt kommunens sagsbehandlere kan følge med i, hvad modtagere af sociale ydelser kan foretage sig i deres fritid. Og så handler det også om kommunens adgang til at bruge Facebook som en mulighed for at følge borgernes aktiviteter, hvis de modtager sociale ydelser.

Ombudsmanden om brug af Facebook-oplysninger 14. november 2011 fastslog Folketingets Ombudsmand i en udtalelse, at "Myndigheder må gerne hente og bruge oplysninger fra en persons Facebook, når profilen er så åben, at det ikke kun er en persons "venner" på Facebook der kan se oplysningerne" Når oplysningerne kan ses af alle eller et meget stort antal brugere af Facebook, er oplysningerne offentligt tilgængelige. I følge Persondatalovens paragraf 7, stk. et er det forbudt at indsamle følsomme oplysninger elektronisk om en fysisk person. Forbuddet gælder i følge paragraf 7, stk. 2, nr. 3 ikke, hvis personen selv har offentliggjort oplysningerne. VIS MERE

Det sidste må kommunen godt. Det fremgår af en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand fra 2011. I hvert fald så længe oplysningerne ligger åbent tilgængeligt på Facebook. Men oplysningerne må kun indsamles, hvis myndighederne - her kommunen - har et sagligt formål med at gøre det, fremgår det af Persondataloven.

Niels Jørgen Pedersen konstaterer, at kommunen i sager af denne karakter, har mere end svært ved at tage til genmæle. Og det kan gøre det svært for kommunen at give sin version af en sag, hvor den udsættes for kritik, som det senest er sket fra 3F.

- Vi skal udtale os i generelle vendinger, når vi skal forklare os i en konkret sag, siger udvalgsformanden og understreger, at han ikke ønsker, at hverken forvaltning eller politikere skal have adgang til at kommentere på personsager, som de kritiseres for at håndtere forkert.

Søger dialog og aftaler

- Vi accepterer, at "systemet" kigges over skulderen og at det kan give nogle sager, hvor som her kommunen som "den angrebne part" ikke kan udtale sig. Men det er også sager, som belaster medarbejderne eksempelvis i vores Jobcenter. Ingen af dem går på arbejde for at være efter borgerne, de gør det for at hjælpe de borgere bedst muligt, som skal hjælpes indenfor de statslige regler.

Sagerne belaster også medarbejderne på kommunens Jobcenter, siger Niels Jørgen Pedersen. Arkivfoto

Niels Jørgen Pedersen understreger, at hans om politisk ansvarlig for Jobcentret har en klar forventning om, at der forvaltes efter reglerne.

- Og kommer der en sag, så beder vi om en redegørelse - også som det er sket i sagen om borgeren, der mistede sine sygedagpenge. Den redegørelse kan vi som politikere forholde os til indenfor rammerne af den tavshedspligt, vi er underlagt i personsager, og som ingen ønsker ændret.

- Som politikere har vi både et ansvar for og en pligt til at tage sager op, men vi har også et ansvar for at bruge den viden, vi får eksempelvis gennem en redegørelse, med omtanke.

Og så er der spørgsmålet: Hvornår ender en sag med en sanktion, som ikke er det første, der skrides til.

- Inden tingene kommer så langt, så er det min klare forventning, at der har været en dialog med borgeren og at der også er forsøgt at lave aftaler. Begge dele med det formål at finde en løsning på tingene indenfor rammerne af den statslige lovgivning, vi forvalter efter - og med det klare sigte at undgå, tingene ender med sanktioner.