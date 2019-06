Færre biler, mere liv: Butiksdrivende har store planer for Lille Torv i Thisted

Foreløbig der med forholdsvis få virkemidler, nogle blomsterkummer ud mod Skovgade, lukket af for indkørsel på Lille Torv, hvor der nu er blevet siddepladser og mulighed for udeservering - alt sammen som led i bestræbelserne for at gentænke torvets funktion som en central plads i midtbyen, hvor der skal være liv.