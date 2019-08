Vuggestuen Tumlehuset har deltaget i et forskningsprojekt, hvor der blev sat fokus på små børns sprogudvikling. Projektet har varet knap et halvt år og er netop blevet evalueret. Pædagog Dianna Lynggaard har sammen med sine kolleger i løbet af de mange uger sat fokus på bestemte ord. - Vi kan se, at børnene får noget med sig.