For de, der holder af duften af appelsiner er juicebaren et godt sted at være som frivillig - og et godt sted at debutere, mener Signe Thomsen og Camilla Boesen. I forgrunden bakser Birthe Gade med nogle af de 12 tons appelsiner, som var købt ind for at sikre forsyningen af friskpresset juice - måske med et skvæt vodka - til Thy Rocks gæster.