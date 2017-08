Hvis øjnene lyver, får du ikke vikarjob hos "Mor Jytte"

Jytte Gregersen tager gerne ud på kundebesøg. Mange af kunderne er virksomheder i Hanstholm, hvor hun har et godt netværk. Når de ringer og har behov for en vikar, kender hun deres behov og kan formidle den type medarbejder, der er brug for. Omvendt sender virksomhederne uopfordrede jobansøgere til samtale hos Jytte.