I Madam Høghs ånd

Pia Høgh Larsen (til højre) i Aagaards vævestue sammen med tre af de mange, som har været engageret i Aagaard Tekstil. Fra Solveig Sumborgh, Jutta Krause Morsing og Aase Svaneborg Nielsen. De tre har gennem mange år hjulpet Else Høgh med bl. a. hjemmeside, markedsføring - og, for Aase Svaneborg Nielsens vedkommende - også med at sy hendes kreationer. Foto: Peter Mørk. Peter Mork