Ib Poulsen er ikke tilfreds: Redegørelse rejser nye spørgsmål

THISTED:- Redegørelsen er mærket ”Fortrolig”, men jeg kan da godt sige, at den giver mig anledning til at stille nye spørgsmål for at få belyst kommunens forvaltningspraksis.

Det siger Ib Poulsen (DF), medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, efter han torsdag aften fik læst den redegørelse, han havde bedt om, for at få klarhed over, hvordan Thisted Kommune har ageret i bestræbelserne for at afdække de forhold, der lå til grund for beslutningen om at fratage den 47-årige fritidsfotograf Tommy Hedegaard hans sygedagpenge og efterfølgende afslutte et praktikforløb, som skulle afklare hans muligheder for at bestride et fleksjob.

- Jeg mener, at det er vigtigt at vi får at vide, om kommunens eksempelvis skal bruge Facebook til en slags ”dyneløfteri” for at finde ud af, hvad folk laver i deres fritid, men også i hvor høj grad kommunens sagsbehandlere skal være detektiver. Redegørelsen er ikke udførlig nok til at give et indtryk af, hvordan det fungere, siger Ib Poulsen.

Han understreger, at det er nødvendigt med en forvaltningspraksis på området.

Han havde forventet at få redegørelsen til onsdagens møde i Thisted Kommunes økonomiudvalg. Den kom på mail torsdag ved middagstid til alle kommunalbestyrelsens medlemmer.

- Torsdag var jeg til møde i Aalborg. I øvrigt om ”bæredygtig bundlinje” i erhvervslivet. Jeg tjekkede ikke min mail under mødet - og det blev sent inden jeg var hjemme i Kallerup og fik læst mailen med redegørelsen, siger Ib Poulsen om årsagen til, at han kritiserede at han ikke havde modtaget redegørelsen, da Nordjyske fangede ham på mobiltelefonen torsdag formiddag.