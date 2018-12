- Det har somme tider været svært at være alene om at tale centret op - specielt i de første hårde år. Men nu kan jeg sige, at kampen ikke har været håbløs. Jeg kan se på butikkernes omsætning, at det går bedre end for år tilbage. Så alt i alt er jeg glad og tilfreds - og lettet over, at der er andre, der kan se fremtiden i et butikscenter her i Thisted, siger Per Overgaard. Foto: Peter Mørk