Indvielse: Nyt kontorfællesskab skal fremme samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet

Det begyndte faktisk med en skidt beslutning, nemlig da Oticon besluttede at lukke fabriksanlægget med mange arbejdspladser, lød det fra Lars Torrild, formand for Thy Erhvervsforum, da han tirsdag eftermiddag officielt indviede Thy & Co., som er erhvervsforummets iværksætter- og inkubationsmiljø af et kontorfællesskab. Det har lejet sig ind i Thyhuset, som den ny ejer af ejendommen, Dragsbaek, kalder det tidligere Oticon-anlæg. Foto: Peter Mørk