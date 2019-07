Kom med miljøteknologen på arbejde: Kun ét sted i Thy har en sur smiley

Miljøteknolog Liv Overgaard er klar til at tage en prøve af vandet i Vandet Sø. Prøven tages 20-30 centimeter under vandoverfladen. Liv Overgaard konstaterer, at temperaturen er 19,2 grader. Hun besøger denne dag otte af badestederne i Thy, blandt andet Helligsø, Agger, Førby Sø og Nors Sø. Her ved badestedet Årbjerg Næs plejer vandkvaliteten at være fin, og ingen af dette års prøver har vist tegn på forurening. Anderledes er det i den anden ende af søen. Foto: Bo Lehm