Lokalsamfund med mod på mere: Nu skal der skaffes plads til nye boliger

HANNÆS:Både Frøstrup og Vesløs går med byggeplaner, og begge steder støttes ønskerne om mere boligbyggeri af Thisted Kommune.

Lige nu er et forslag til et nyt boligområde ved Søndergade i Frøstrup ude i offentlig høring, og i den kommende uge tager Thisted Kommunalbestyrelse endelig stilling til et debatoplæg, som går forud for en egentlig planlægning for et område til boligbyggeri ved Tømmerbyvej i Vesløs. Området ligger ned mod Tømmerby Fjord. Kommunens udvalg for klima, miljø og teknik indstillede efter sit seneste møde at planlægningen for området sættes i gang, og det er den indstilling, kommunalbestyrelsen behandler på mødet næste tirsdag.

Forslaget til lokalplan for et nyt boligområde ved Søndergade i Frøstrup er udarbejdet for at imødekomme et længe næret lokalt ønske om at få udstykket jord til nyt boligbyggeri.

Både tæt-lav og 10 parcelhuse

Kommunen var tidligere ejer af jorden, men efter en længere politisk debat sagde den nej til selv at byggemodne og udstykke de omkring 2,4 hektar, som er omfattet af forslaget til lokalplan. Jorden er i stedet solgt til en privat, som står for udstykningen.

Lokalplanområdet er delt i to, en del til tæt-lav bebyggelse og en til åben-lav bebyggelse. Byggehøjden i området er fastsat til 7,5 meter. Indenfor området er der plads til at opføre 10 parcelhuse samt også tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanforslaget foreskriver, at byggeri skal udføres med blank, vandskuret eller pudset murværk.