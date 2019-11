Mandag må bilerne vige: Transport af kæmpe mølledele kræver plads på landevejen

HANSTHOLM:Vejret er en faktor, der skal tages højde for.

Derfor ankom det hollandske specialskib ”Peak Bordeaux” til Hanstholm tordag eftermiddag - en dag tidligere end beregnet.

Der var hverken vind eller bølger, da ”Peak Bordeaux” anløb torsdag over middag, så forholdene var ideelle til lossearbejdet. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Vi lytter til vejrmeldingen, og den talte for at fremskynde tingene, så transportskibet kan anløbe og losse mølledelene i roligt vejr, fortæller Klaus Borg Hansen, maritim chef på Hanstholm Havn.

Så er skibet med mølledelene næsten lagt til kaj. Tårnsektionen rager pænt i højden. Foto: Jens Fogh-Andersen

Mens dagslyset svandt torsdag eftermiddag faldt de sidste forberedelser til losningen på plads. Og det nødvendige grej stod klar.

Det er blevet hverdag at flytte store ting - og stille grejet op og tage det ned igen Brian Bonde,, medarbejder, BMS Krangården.

Store mølledele kræver stort løftegrej, så BMS Krangården havde flyttet af at sine to kæmpekraner til Hanstholm fra testcentret i Østerild, hvor de skal rejse Siemens Gamesa´s og Vestas nye mere end 200 meter høje testmøller. Kranen er så stor, at den skal skilles ad, når den flyttes.

- Det er blevet hverdag at flytte store ting - og stille grejet op og tage det ned igen, fortæller Brian Bonde, BMS Krangården, mens han venter på, at den 25 meter høje tårnsektion med en vægt på cirka 260 tons samt møllens nacelle, en megakonstruktion på omkring 400 tons, gøres klar til at kranen kan løfte dem i land.

Tårnets 25 meter høje bundsektion ankom stående - og den skal transporteres stående fra havnen til testcentret. - Det er hverdag, at flytte store ting, fortæller Brian Bonde, BMS Krangården, tv. Foto: Jens Fogh-Andersen

Når det er sket, skilles kranen ad - til det formål bruges en mindre kran - og køres tilbage til testcentret i Østerild, hvor den samles igen.

Tårnsektionen er 25 meter høj - kranen er en del større. Foto: Jens Fogh-Andersen

Flytningen af den store kran er bare et eksempel på, at det kræver både logistik og grundige forberedelser at håndtere delene til de store testmøller.

Blokvognen i forgrunden er selvkørende og skal på mandag transportere tårnsektionen til testcentret i Østerild. Turen foregår i gangtempo, og der er afsat knap 10 timer til den. Foto: Jens Fogh-Andersen

Et er at få delene sat i land på den nye kaj 12x, som hidtil er brugt til at losse materialer til havneudvidelsen, noget andet er at få dem til Østerild. Den manøvre kræver også logistik - og den gennemføres i etaper.

Først til vands - og mandag skal møllen på hjul På mandag, 25. november, køres den 25 meter høje bundsektion til tårnet i Vestas nye testmølle oprejst fra Hanstholm til Østerild. Desuden køres den cirka 400 tons tunge nacelle til testcentret. Transporterne starter klokken 8.30 og ventes afsluttes klokken 18. Ruten går fra havnen til Ræhr over Hjardemål og Østerild. Under transporten er vejen lukket for anden trafik. VIS MERE

Nacellen er det første, som løftes fra skibet over på en specialkonstrueret, selvkørende blokvogn med 12 aksler. Den kører nacellen til kaj 24, hvor den læsses på en anden blokvogn. Herefter returneres til kaj 12x, hvor tårnsektionen, som skal transporteres stående, løftes på blokvognen, som igen tager turen til det gamle opmarchområde ved Kai Lindbergsgade. Her står tårn og nacelle weekenden over inden de mandag på hver deres blokvogn skal på landevejen til Østerild.