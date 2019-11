Minister hyldet på hjemmebane: Janteloven set i nyt perspektiv

LILDSTRAND:Havde det været pokalen for en sportspræstation, var den klart være vundet på hjemmebane, for Simon Kollerup var den centrale spiller på sin hjemmebane i Hawboernes Hus i Lildstrand lørdag, da han modtog den 26. udgave af Hannæs-Østerild Prisen.

- Jeg vil sige noget - resten står på diplomet, sagde Ernst Breum fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild, da han ”gik til sagen” og begrundende, hvorfor Simon Kollerup er prismodtager.

Simon Kollerup er ud over at være erhvervsminister også barnefødt i Lildstrand - og nu også indehaver af Hannæs-Østerild Prisen. Foto: Peter Broen

- Han er en af vor egne, sagde han og roste Simon Kollerup for at huske sin herkomst. Også som minister, når der tales erhvervsudvikling på ”Danmarks rygrad”.

- Du er på hjemmebane hos os, sagde Ernst Breum og tilføjede, at Hannæs-Østerild er på fornavn med ministeren, som altid har talt politik - og vidst nok også har sagt: Jeg vil være statsminister.

Prisuddelingen blev fejret over et kaffebord frem for en ”højprofileret reception”, sagde Ernst Breum, inden han overrakte prisen til ministeren. Foto: Peter Broen

Og det er ingen skam at tænke stort. Ernst Breum vendte Janteloven på hovedet og meddelte minister Simon: Du er noget - og det skal du tro på.

- Du får prisen i forventning om, at du også laver noget, lød det formanende, for tidligere års prisvindere havde fået den som anerkendelse af det, de havde udrettet.

Ingenting uden jer

- Når nu Janteloven er sat på hovet, har jeg omvendt lyst til at sige: Uden jer var jeg ingenting, replicerede Simon Kollerup og konstaterede, at han har ”10 år til at gøre sig fortjent til prisen”.

"Yes" er navnet på den bronzefigur, der følger med Simon Kollerups Hannæs-Østerild Pris. Den er lavet af Søren Dujo Løvstrøm. Foto: Peter Broen

- Som politiker skal man være varsom med garantier, men jeg tør garantere, at jeg bliver ved med at være hawbo og hannæsbo, sagde han med en bemærkning om forståelsen af værdien af det nære er vigtigt i hans arbejde, hvis der skal skabes et Danmark i balance.

- En af mange årsager til, at du har fået prisen er, at du kæmper for at skabe de bedste forudsætninger for os, sagde borgmester Ulla Vestergaard (S).

Palle Rishøj, socialdemokratisk nestor på Hannæs bandt sin sløjfe på historien.

Dit CV er en fornem socialdemokratisk beretning, sagde Palle Rishøj, th., til Simon Kollerup. Foto: Peter Broen

- Dit CV er en fornem socialdemokratisk beretning. Havde du været af min årgang og fra Lildstrand, var det skolegang hver anden dag. Men den socialdemokratiske uddannelsespolitik er slået igennem. Ellers var du aldrig kommet på gymnasiet og på universitetet.