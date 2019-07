Her ses fem af de syv TMT-ryttere tirsdag aften på Leopardvej i Thisted, klar til en træningstur på 40-50 kilometer. Det skulle jo nødig blive for meget, så de ikke var klar til afgangen lørdag morgen. De har jo trænet hårdt siden 1. marts, og så sent som søndag 14. juli var de på tur ”Mors rundt”, bl.a. op og ned ad bakkerne ved Fårtoft, i alt 120 km, men de har også været en weekend i træningslejr i Tranum. Foto: Peter Mørk