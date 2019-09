På grusveje og bølgetoppe: Event kommer rundt i alle hjørner af Thy

Start og mål for cykelløbet Cold Hawaii Gravel Ride var Vorupør Stadion, hvor cyklisterne lagde ud med blødt græs under dækkene. Resten af ruterne var dog lagt på grusveje, fortrinsvis i Nationalpark Thy. Her er det deltagerne på den godt 130 kilometer lange rute, der sætter afsted. Foto: Mette Nielsen Foto: Mette Nielsen