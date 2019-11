Sæt retningen for kystbyernes udvikling: Del de gode ideer

KLITMØLLER:Eksperterne i jeres by, det er jer selv.

Med det oplæg kunne en stor gruppe mølboer tirsdag aften "gå i grupperne" for at sætte ord på deres egne tanker og ønsker til de kommende års udvikling af Klitmøller med et klar fokus på, at når der her tales udvikling, så er udvikling af turismen.

Mødet er et af to, det næste er i morgen i Vorupør, som begge har afsæt i den "Udviklingsplan for Vestkysten", hvor 11 vestkystkommuner, en af dem Thisted, i fællesskab vil prioritere og udvikle 18 stærke feriesteder. To af dem Klitmøller og Vorupør.

- Det bliver indspark til kommunens overordnede planstrategi for hele kommunen. Og her vil turismen fylde meget, sagde planchef Marianne Galsgaard, inden de fremmødte gik til arbejdet i de fire grupper, som hver især skulle byde ind med tanker og ideer til udviklingen på fire områder, bymidten, parkering og trafikudvikling, oplevelser og overnatningsmuligheder samt byens profil.

Stræk byen ud fra øst til vest frem for at lade det hele ske ved havet, lød et bud, da udviklingen af Klitmøllers bymidte blev drøftet. Kristian Bransager, COWI, samlede de forskellige forslag og ideer. Foto: Jens Fogh-Andersen

Inden mødet var slut havde alle fået mulighed for at give deres besyv med til samtlige fire emner.

- De overordnede spørgsmål er ens, men de rigtige svar er forskellige fra sted til sted, sagde Jan Sonnichsen, Destination Lab, som samlede tilbagemeldinger omkring "oplevelser og overnatningsmuligheder".

Og her er der måske noget at tage fat på. Han kunne henvise til en tilfredshedsanalyse fra 2017 som viste, at 40 procent af de besøgende i området, ikke kunne anbefale venner og bekendte at komme til området på grund af utilfredshed med kvalitet i overnatning, spisesteder og oplevelser.

Men skal der satses på mere turisme - og skal der det, bør det så være kvalitet frem for masseturisme, lød et spørgsmål, mens en anden konstaterede, at forskellige byer huser forskellige kvaliteter. Måske som en understregning af, at der skal findes forskellige løsninger for forskellige byer.

Bør det ikke være kvalitet frem for masseturisme, lød en bemærkning. En anden understregede, at forskellige byer huser forskellige kvaliteter. Foto: Jens Fogh-Andersen

Problemerne er også forskellige. I Klitmøller er det relevant at drøfte parkering og trafikafvikling, hvis der fremover skal håndteres flere turister i en "bymidte" som måske skal tilføres nye tilbud uden at tippe balancen mellem nyt og gammelt.