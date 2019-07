Det er højsæson for høst af bær. Her er det solbær, der er samlet ind og klar til at blive til saft. Samtidig stiger efterspørgslen efter den økologiske saft, der sælges via Thisted Bryghus. Så Tine Dalbøl Dahl er glad for, at hun har fået en partner, Ole Høgh, med i firmaet. Foto: Bo Lehm