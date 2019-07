Sidste mand slukker lyset på Coloplast: Nu deler direktøren de sidste fratrædelsesaftaler ud

Produktionen stoppede i uge 23, og i løbet af fire dage var maskinerne flyttet ud og rykket til Ungarn. Mange medarbejdere er derfor gået på ferie og afspadsering. Fabriksdirektør Søren Friis er alene på skansen i de her dage. Han begyndte i øvrigt sin karriere i 1995 i Thisted og når selv at have 25 års jubilæum i koncernen, inden hans fratrædelse udløber.