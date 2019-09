Slikbutik blev sprængt i luften: Nu står grunden tom og er til salg

Set fra oven er grinden på hjørnet af Storegade og Havnestræde et hul i jorden, men ikke længe endnu. Tømrermester Brian Vangsgaard har opgivet at bygge på stedet, så nu fyldes hullet, grunden jævnes og får lov at ligge som en åben plads indtil den finder en køber som vil bygge uden de altaner, som var del af Brian Vangsgaards byggeprojekt. Foto: Peter Mørk