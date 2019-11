Stor butikskæde til Thisted: Der var et hul

THISTED:Thyboer, der gerne vil handle i en af Harald Nyborg-kædens butikker, behøver efter næste sommer ikke at køre så langt. Her er kæden nemlig klar til at åbne en ny butik i Thisted.

De nærmeste Harald Nyborg-butikker ligger lige nu i Holstebro, Viborg og Aalborg. Men allerede for et år siden udtalte kædens administrerende direktør Arne Gerlyng-Hansen til NORDJYSKE, at man havde kig på Thisted.

- Det er et af de steder, hvor der stadig er et ”hul”, sagde han dengang.

Arne Gerlyng-Hansen bekræfter nu, at kæden vil opføre en cirka 2200 kvadratmeter stor bygning på en grund på hjørnet af Østerbakken og Leopardvej. Et eksisterende hus på grunden er ved at blive revet ned for at give plads til den ny butik.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal Museum Thy have afsluttet en række arkæologiske undersøgelser på arealet. Arne Gerlyng-Hansen kan derfor ikke give en præcis dato for, hvornår selve byggeriet går i gang.

- Det sker formodentlig, så snart undersøgelserne er afsluttet. Vi havde egentlig planlagt, at vi skulle åbne allerede før sommerferien, men på grund af de her undersøgelser er det udskudt, så der formentlig bliver åbning i september eller noget i den stil. Det er det bedste bud på nuværende tidspunkt, siger han.

Direktøren oplyser, at der bliver brug for cirka 10 fastansatte medarbejdere i den ny butik. Dertil kommer et antal ungarbejdere på deltid, så det samlede antal personer bliver snarere mellem 20 og 25.

- Vi glæder os meget til at komme til Thisted, fastslår Arne Gerlyng-Hansen og fortsætter:

- Det har stået på landkortet i nogle år efterhånden. Det var en af pletterne, hvor vi følte, at vi ikke kunne servicere vores kunder med andet end nethandel, ellers skulle de køre for langt.

To butikker til Thisted Øst Skråfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Harald Nyborg A/S er en del af samme koncern, som også ejer byggemarkedskæden Jem & Fix. Den ny butik i Thisted kommer til at ligge i kort afstand fra både Jem & Fix, XL-Byg og den kommende Biltema-butik, som forventes at åbne i den østlige ende af Thisted i foråret 2021.