- Det er synd, at lærerne ikke får lov at undervise mere, end de gør. De brænder for det, og de er fagligt meget dygtige her, siger Anni Mark Iversen (t.v.). Hun er i gang med sin bacheloropgave, ”mental sundhed i folkeskolen” og føler, at hun trods alt har fået en god faglig ballast. Anni Iversen og Martin Svendsen (t.h.) vil gerne arbejde på skoler. Lene Kristensen håber at komme til at arbejde med sent udviklede. Det er synd, at lærerne ikke får lov at undervise mere, end de gør. De brænder for det, og de er fagligt meget dygtige her, siger Anni Mark Iversen (t.v.). Hun er i gang med sin bacheloropgave, ”mental sundhed i folkeskolen” og føler, at hun trods alt har fået en god faglig ballast. Anni Iversen og Martin Svendsen (t.h.) vil gerne arbejde på skoler. Lene Kristensen håber at komme til at arbejde med sent udviklede. Foto: Peter Mørk