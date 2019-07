THY: - Vi synes, det kunne være interessant at få mere viden om, hvad der sker omkring os, siger Verner Jensen.

Verner Jensen synes, det er spændende at få mere at vide om de flagermus, der lever tæt på hans ejendom. Han og hustruen valgte at ride den fastlagte rute i stedet for at gå. "Det var sjovt at ride ved nattetid", siger Verner. Foto: Bo Lehm