Svend har været autoophugger i 43 år - nu sælger han livsværket: Får 800 biler til skrot om året

Allan Madsen, Sjørring Produkt, har overtaget virksomheden Sundby Thy Autoophug, hvor også hans samlever, Karina Konge, vil få en central funktion. Svend Petersen og hans hustru, Conny, vil være at finde i firmaet i en overgangsperiode. Conny har nemlig lovet at lære Karina op i at føre bogholderiet. Foto: Bo Lehm