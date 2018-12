Christian Fomsgaard Andersen lykønskes med Den Kongelige Belønningsmedalje af fætrene Martin (th.) og Mikael Søgaard, der i dag står i spidsen for vinduesfabrikken IdealCombi, Hurup. Men den mangeårige medarbejder undlader ikke at komme med et par drilske bemærkninger om dengang, drengene var små. Foto: Bo Lehm