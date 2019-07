- Det er mega fedt, at nogen gider bruge tid på at lytte til os unge. Det har været fedt at sætte ord på, hvad det gode ungdomsliv er, siger Emma Katrine Hargaard, t.v., Villerslev. Sammen med otte andre unge fra Nord-, Midt- og Vestjylland har hun været med til at tale om temaer som fællesskab, fritid og fremtid. Samtalen er optaget og blevet til fire små film.