Tømrersvend Bo Andersen og lærling Laust Emil Hargaard arbejder sammen om byggeriet af en ny præstegård i Bedsted. Sidemandsoplæringen er et princip hos tømrerfirmaet Ove G. Nielsen i Bedsted, der for nylig er blevet hyldet af fagforbundet 3F for at tage et særligt ansvar for uddannelse af kommende generationers arbejdskraft.