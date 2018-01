Broen: Er det Henriks piger?

tv-drama: Broen IIII - afsnit 3:8

- Hvis det havde være mine piger....

To gange siger Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) det her i tredje afsnit.

Og det er det jo. Eller hvad?

Ja - hvad skal vi tro. Fra forfatternes side er tanken, at vi alle skal tro på, at dette er Henriks piger, som forsvandt sporløst for otte år siden. S...