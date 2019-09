Da Ulla Koch Sørensen havde fået sin lille datter for mere end 30 år siden, valgte hun helt bevidst at flytte til Kærby. Her var alt det, der skulle t...

Bliv abonnent på nordjyske.dk - helt uden binding! Prøv 30 dage gratis Herefter kt. 99 -/måned.

Prøv gratis i 30 dage Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus