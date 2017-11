Politikerne i kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune er med tre undtagelser alle over 50 år. Skal flere unge gå ind i politik, skal det politiske arbejde lettes, siger flere. Undersøgelse fra Det Nationale Forsknings - og Analysecenter for Velfærd oplyser, at det gennemsnitlige tidsforbrug set over alle landets kommuner er på 19 timer. Arkivfoto: Bo Lehm