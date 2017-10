Der er markant forskel på de fire BRIK-lande: I Brasilien og Rusland er væksten lav, i Indien og Kina er den høj. Her er det aktivister fra Hjemløse Arbejderes Bevægelse i Brasilien, der demonstrerer mod præsident Michael Temers planer om at skære ned på støtten til boliger for lavtlønnede. Præsidenten selv står til at blive retsforfulgt for korruption. Foto: AP/André Prenner