Vandværket i Skjoldborg gør ikke meget stads af sig - og der pumpes ikke længere vand fra boringerne, siger værkets bestyrelsesformand. Nu har kommunen givet værket påbud om at etablere vandforsyning fra vandværket i Vilsund, efter at grænseværdierne for sprøjtegifte i en årrække har været over det tilladte. Foto: Diana Holm