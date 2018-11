Asta forsøger at sælge sig selv som skuespiller. Hun er ikke optaget på skuespillerskolen. Men hun har medvirket i en reklamefilm. Og hun har været med i en kortfilm, hvor hendes rolle var at vise bryster. Så det er op ad bakke. Og da hun tillige ikke har et sted at bo i København, må hun flytte hjem til forældrene. Foto: Valdemar Cold Winge Leisner