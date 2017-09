- Man kan bare ikke det hele

Ninni Lodahl Gjessing maler både portrætter af jazzmusikere, balletdansere, tangodansere og mere ukendte skikkelser. Nogle af ansigterne fik hun inspiration til på en rejse til Chile. - På museet for erindring og menneskerettigheder i Santiago blev jeg fascineret af historierne om de mennesker, der måtte flygte under krigen, og hvordan folket forsøgte at komme tilbage til deres land og deres liv.