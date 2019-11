Demokrati: Politikere vil have borgere op fra sofaen

VESTHIMMERLAND:Hvor er borgerne henne, når beslutningerne tages?

Tjah, oftest hjemme i sofaen, hvor de afventer de folkevalgtes mere eller mindre kloge afstemninger. Og så er den ikke længere.

Det vil sige: Det plejer den ikke at være. Men i Vesthimmerland arbejder en gruppe byrådspolitikere nu på andet år på at få borgere til at stille sig tættere på magtens cirkel.

Efter et år, hvor byrådets såkaldte borgerinddragelses-udvalg har fået indført web-tv fra byrådsmøderne - og uformelle politikermøder ved store arrangementer - begynder man nu at forberede næste år.

Som et stykke sæbe

- Vi synes det er gået godt. Men det er svært at gøre op, hvor meget mere "borgerinddragelse" vi har opnået. Det er ligesom et stykke sæbe, man aldrig rigtigt får styr på, fortæller det tværpolitiske udvalgs formand og medinitiativtager, Lars Andresen (V).

- Det er en lang proces. Vi venter ikke nogen stor succes her og nu. Det er en langsigtet proces, som vi har sat i gang, der skal ændre kulturen omkring politik, forklarer han videre.

Tredobling af tilhørere

Mest synlig i ordets egentligste betydning har været at gøre byrådsmøder til en begivenhed på internettet.

Efter at have trukket et par hundrede seere til streaming via kommunens hjemmeside lader interessen til at have fundet et naturligt leje.

Mellem 50 og 80 borgere følger med foran computer, tablet eller mobil når de 27 byrådsmedlemmer skubber til kommunens skæbne i stort og småt en gang om måneden.

- Det lyder ikke af meget. Men det er tre-fire gang flere, end der der kan være på tilhørerpladserne. Og noget, der har overrasket os er, at en del går ind og trykker på enkelte punkter bagefter for at se, hvordan en beslutning er taget.

Mindre politikeragtigt

Udvalget har også haft "forsamlingshusmøder". Senest på Vesthimmerlands Museum, hvor det gik godt, men hvor udvalget alligevel vil ændre formen:

- Det bliver lidt stift og politikeragtigt at sidde på podiet og så have debat bagefter. Vi vil prøve at lave det om, hvordan ved vi ikke endnu, kommer det ærligt.

Blandt de mere fantasifulde ting var "håndbold med dit byråd" i Vester Hornum Hallen. Et tilbud som flere hold tog imod, og som også gav et godt sammenhold mellem de deltagende politikere.