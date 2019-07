Ægteparret Henny og Herbert Kristensen var forleden hos deres advokat Tine Blach Ladefoged Christensen (t.v.) for at gøre klar til at sende en klage til Planklagenævnet over Vesthimmerlands Kommunes forbud mod en dagligvarebutik i den nordlige del af Farsø. Foto: Lasse Damsgaard