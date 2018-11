- Lederen af børnehaven Lille Madsen Hus, Theresa Berg Andersen, har gang i Åhh Abe-koncerter i Aars og Løgstør og derfor var det jo naturligt for handelsstandsforeningen i Aars at spørge ”hendes børn” i børnehaven, om ikke de havde lyst til at pynte abe-træet. Det havde de heldigvis, forklarer juletræskoordinator Jørgen Sørensen.