I Galleri Aalestrup er der ingen censur og alle må udstille - hvis de er klar til at lægge 800 kroner

Orla Pedersen, formand for bestyrelsen i Galleri Aalestrup, står omgivet af værker af Poul Spanggard, som er rigt repræsenteret i galleriet. Poul Spanggaard udlejer lokalerne til foreningen, som holder åbent fredag, lørdag, søndag og mandag. Det koster 800 kroner for to måneder at få en af de i alt 33 stande, galleriet råder over. Orla Pedersen udstiller på sin side stenskulpturer. © Lars Pauli