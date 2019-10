Knud Kristensens grund kostede borgmesterposten: Nu kan han få svært ved at sælge den til boligbyggeri

Grunden på hjørnet af Himmerlandsgade/Søndergade i Aars, Himmerlandsgade 33-35, kan komme til at rumme otte ungdomsboliger i stueetagen og 20 almene familieboliger på etage et til seks, hvis byrådet i Vesthimmerland synes om idéen og vil være med til at afsætte grundkapitalindskud - men det er langt fra givet. Arkivfoto: Hans Ravn